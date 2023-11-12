مقطع مفبرك.. مستشار نتنياهو ينشر فيديو ساخرا من مصابي قطاع غزة

في سقطة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونشطائها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، على حسابه على موقع "إكس" فيديو يسخر فيه من مصابين فلسطينيين بقطاع غزة، الأمر الذي أثار موجة استهجان كبيرة ضده.

وعلق جندلمان على الفيديو الذي شاركه فتاة فلسطينية صغيرة تغطيها الدماء، فيما راح أحد الحاضرين يضفي اللمسات الأخيرة على المشهد المأساوي، بالقول: "يمثلون ويفبركون إصابتهم"!

لكن نشطاء مناهضين للرواية الصهيونية، كشفوا أن الفيديو مزيف وهو فيديو من كواليس الفيلم القصير "الحقيقة" الذي تم تصويره في لبنان من قبل ممثلين لبنانيين لدعم سكان غزة.

وهذه ليست المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر التي تنتشر على حسابات إسرائيلية رسمية فيديوهات ومعلومات مضللة حول الحرب المستعرة في قطاع غزة.

