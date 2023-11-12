تعرف على مواصفات السخان الشمسي وشروط تركيبه

نشر جهاز مرفق الكهرباء كل مايتعلق بالسخان الشمسى والكهربائي ومميزات كلا منهما.

وقدم نصائح لمن يريد شراء السخان الشمسي وشروط تركيبه ونصائح لتوفير استهلاك الكهرباء عند استعمال السخان الكهربائي.

و السخان الشمسى يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.



مميزات السخان الشمسي



1- يتميز السخان الشمسي بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

نصائح عند شراء السخان الشمسي

١- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء )

٢- نوع السخان الشمسي )سخان الأنابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-أنظمة تسخين الانابيب المفرغة).

٣- صناعه السخان.

٤- مساحة المجمعات الشمسية

٥- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

٦- الصيانة ومصاريف قطع الغيار

٧- الضمان

متطلبات تركيب السخان الشمسي

توفير مساحة أعلى سطح التركيب

توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب

توصيل كابل كهرباء 4مم إلى مكان التركيب

نصائح عند شراء سخان المياه الكهربائي

1- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

2- التأكد من أن السخان يأخذ وقت قصير في تسخين المياه.

3- ضرورة التأكد إن خزان السخان الكهربائي يكون معزول جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

4- ضرورة وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

أهم النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي

1- عدم ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة، لأنها تسبب في تقليل العمر الافتراضي وتزيد استهلاك المياه والكهرباء.

2- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50- 60 درجة مئوية.

3- عدم تشغيل السخان الكهربائي طوال اليوم، لذلك يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة لمدة نصف ساعة على الأقل.

4- ضرورة تفريغ المياه الساخنة من مكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، لأنها تقلل من كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.



تعرف علي مزايا السخان الكهربائي



1-أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2-السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3-تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا ، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4-سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

5-تطور تكنولوجيا التسخين الكهربائي آخذة في الازدياد من حيث القدرة.

عيوب السخان الكهربائي



١-يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء.

٢-كلما زاد سعة التخزين كلما زاد استهلاك الكهرباء.

٣- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء و من ثم يتم تسخين هذا الماء.