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رئيس التحرير
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سعد الزنط: الموقف المصري واضح بقوة منذ بداية الأزمة الفلسطينية

الدكتور سعد الزنط،
الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية

أكد الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، أن الشعب الفلسطيني الآن متوحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال جعل الشعب يتوحد حول المقاومة ويواجه بكل شجاعة.

 

وقال سعد الزنط، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم الخطورة التي تواجه المنطقة بالكامل نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن الموقف المصري واضح بقوة منذ بداية الأزمة.

 

وحد الرؤى العربية

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أنه لم يكن هناك حملة إعلامية عربية قوية في بداية الأزمة الفلسطينية، ولكن مؤتمر السلام كشف تفاصيل الأحداث، ووحد الرؤى العربية.

سعد الزنط الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري

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