أيمن نصري: وقف إطلاق النار في غزة مطلب الدبلوماسية المصرية منذ البداية

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينف، إن الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي، حيث أكدت كافة التقارير أن غزة تشهد مجزرة جماعية، معقبًا: “نحن أمام أكبر حالة من النزوح الداخلي”.



وأضاف “نصري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الجانب المصري يتحرك بشكل كبير لاستخدام هذه التقارير في إدانة الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن مصر قامت بالعديد من المجهودات منذ بداية الأزمة على المستوى السياسي والإنساني والحقوقي والهدف وضع الغرب تحت ضغط من أجل الوصول لحل لإنهاء الأزمة.



وتابع أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينف أن وقف إطلاق النار يحتاج إلى قرار سياسي وهذا كان مطلب الدبلوماسية المصرية منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي والأمريكي نجحوا في بداية الأمر في استخدام الأدوات الإعلامية في تصوير الأمر للمواطن الغربي على أنه دفاع عن النفس.



وأوضح أن التحركات المصرية على مدار الساعة استطاعت من خلال التقارير الحقوقية الموثقة بتغيير هذا التصور.