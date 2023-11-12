على عمق 10 كم.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا اليوم الأحد، وفقا لوكالة “رويترز".



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

والأسبوع الماضي، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.9 درجة هز منطقة بحر باندا في إندونيسيا يوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا وعلى عمق 146 كيلومترا.

وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم وعلى مسافة أكثر من 340 كلم من أقرب نقطة في البر؛ بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مركز إنه رغم التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي، إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال.