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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستهدف مخزن ذخيرة في مخيم الشاطئ بشمال غزة

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن سلاح الجو استهدف مخزن ذخيرة في مخيم الشاطئ بشمال غزة.

وأكد جيش الاحتلال أنه  دخل في اشتباكات عنيفة بمخيم الشاطئ في شمال غزة.

 

وقال قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، إن قواته تعمقت داخل مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

و قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبي وينفذ حزامًا ناريًا في محيطه.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات بهدف إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، مشيرًا إلى وجود حالة من القلق الشديد على الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الشفاء بغزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور الأبيض في قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

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