استمرار فتح ميناء الصيد ببرج البرلس نظرا لاعتدال الأحوال الجوية

أكدت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، استمرار منح تصاريح الصيد للمراكب من إدارة التصاريح بالميناء لنزول مراكب الصيد الآلية إلى رحلات الصيد بالبحر الأبيض المتوسط نظرا لاعتدال الأحوال الجوية حيث لم تتأثر منطقة البرلس بسقوط الأمطار التي شهدتها بعض الأماكن بمحافظة كفرالشيخ.



ووجه المحافظ جمال نور الدين إدارة الميناء بتوجيه النصح لأصحاب المراكب والصيادين بالصيد في أماكن قريبة من الميناء خوفا من التقلبات الجوية وإمكانية دخول الميناء بسرعة.



من ناحية أخرى، تعرضت بعض الأماكن بالمحافظة إلى سقوط أمطار ليلا وخاصة على مدينة كفر الشيخ .. ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية بالاستعداد ورفع درجة الاهتمام وتجهيز المعدات تحسبا للتقلبات الجوية.

