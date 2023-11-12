بمشاركة 30 دولة.. تفاصيل انطلاق مهرجان ومؤتمر العسل| فيديو

كشف فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب تفاصيل انطلاق مهرجان ومؤتمر العسل بمشاركة ٣٠ دولة، قائلًا إن هذه الدورة السادسة لمهرجان العسل المصري، وتم إقامة هذا المهرجان من أجل خدمة قطاع تربية النحل وخدمة المجتمع المدني في مصر حتى يقوم بإنتاج أجود عسل في العالم.



وأضاف “بحيري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن مصر الدولة رقم على مستوى الشرق الأوسط في تصدير النحل الحي، مشيرًا إلى أن مصر لديها ترتيب قوي للغاية في تصدير العسل بواقع 3800 طن.



وأوضح فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، أن المهرجان يتم بمشاركة 30 دولة على رأسهم إيطاليا وأمريكا وفرنسا وكافة الدول العربية.