أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة هاتف Smart Band 8 Active في إندونيسيا اليوم بسعر 19 دولارًا أي ما يعادل تقريبا 600 جنيه مصري.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يعد Smart Band 8 Active ، الذي تم إطلاقها في السوق الأوروبية الشهر الماضي ، في الأساس جهاز Redmi Smart Band 2 أعيد تسميته ، حيث يتميز بتصميم مستطيل وميزات متقدمة.

ميزات Xiaomi Smart Band 8 Active الرئيسية:

يتميز Smart Band 8 Active بشاشة نوع TFT مقاس 1.47 بوصة بدقة 172 × 320 بكسل ، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 450 شمعة ، وكثافة بكسل تبلغ 247 بكسل لكل بوصة ، مما يوفر صورًا حية ومشرقة. ومع ذلك ، لا يتضمن الشريط بيانات موقع GPS.

يوفر الشريط الذكي تخصيصًا واسعًا مع أكثر من 100 وجه ساعة للاختيار من بينها. يتميز ببطارية بسعة 210 مللي أمبير في الساعة يمكن أن توفر ما يصل إلى 14 يومًا من وقت الاستعداد بشحنة كاملة ويمكن شحنها في أقل من 120 دقيقة باستخدام الشحن المغناطيسي.

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بالإضافة إلى ذلك ، يوفر أكثر من 50 وضعًا رياضيًا لتتبع الأنشطة المختلفة، كما أنه يتميز بقدرات أساسية لمراقبة الصحة ، بما في ذلك مراقب معدل ضربات القلب ، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم SpO2 ، وتتبع النوم ، وتتبع صحة المرأة ، وقياس مستويات التوتر ، مما يتيح للمستخدمين مراقبة مقاييس صحتهم بشكل شامل.

بـ 600 جنيه فقط..شاومي نزلت أحدث سمارت ووتش تنافس Apple Watch

يتطلب Xiaomi Smart Band 8 Active من المستخدمين تثبيت تطبيق Mi Fitness على هواتفهم الذكية للوصول إلى بياناته، وهو متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 8.0 أو iOS 12.0 والإصدارات الأحدث.

تم تصميم الشريط الذكي ليدوم طويلاً ويدوم طويلاً ، حيث يتميز بمقاومة للماء حتى 5ATM.

يأتي الشريط الذكي مع حزام TPU قابل للتعديل متاح بخمسة ألوان: عاجي ، زيتوني ، أزرق ، أسود ، وردي، ومع ذلك ، اعتبارًا من الآن ، يتوفر فقط خيارا حزام الأسود والوردي للشراء.