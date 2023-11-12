عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: لا توجد فرصة في المدى المنظور لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صدى البلد

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد فرصة في المدى المنظور لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بسبب اختلاف المواقف بين الطرفين والتي لا يمكن التوفيق بينها.

ووفقا للصحيفة فأن الغرض من الحرب العنيفة المستمرة على قطاع غزة هو تفكيك حركة حماس من قدراتها العسكرية والحكومية.

وتساءلت الصحيفة عن مكان إسرائيل ودورها بعد سقوط حكم حماس في قطاع غزة، وقالت إن مناقشة الموضوع تتطلب الإشارة إلى ثلاثة افتراضات أساسية.

وبحسب الصحيفة فإن الافتراص الأول هو أن إسرائيل لا ترغب في السيطرة على 2.2 مليون فلسطيني، والثاني هو أن السلطة الفلسطينية غير قادرة وغير راغبة في العودة إلى السيطرة الفعلية على قطاع غزة، والثالث أنه لا توجد فرصة في المدى المنظور لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بسبب اختلاف المواقف بين الطرفين والتي لا يمكن التوفيق بينها.

وقالت الصحيفة أن هذه الافتراضات الأساسية الثلاثة تضيق نطاق الاحتمالات أمام إسرائيل، وتلزم قيادتها بالسعي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في اليوم التالي لسقوط حكم حماس في قطاع غزة، وهما:

أولا: تثبيت الشعور بالهزيمة على الجانب الفلسطيني ووضع حد نهائي للصراع، وهو ما سيوضح للمجتمع الفلسطيني وقيادته أنه لا يمكن هزيمة إسرائيل، وسيوضح لدول المنطقة ليس فقط قوة وإصرار إسرائيل على هزيمة أعدائها.

ثانيا: بعد استكمال الخطوة العسكرية، يجب استكمال عملية فك الارتباط المدني السياسي، وليس الأمني، عن قطاع غزة. يجب إغلاق الحدود وإغلاق المعابر وإيقاف تدفق المياه والكهرباء، ولكن من ناحية أخرى يجب الحفاظ على حرية العمل الكاملة، تمامًا كما هو الحال في دائرة الرقابة الداخلية، بهدف ضمان منع حماس والحركات الأخرى من استعادة قدراتهم.

ثالثا: بما أن إسرائيل لا تريد ولا تحتاج إلى الدخول في وحل غزة، فمن الأفضل أن تقوم بإعادة الإعمار في قطاع غزة من خلال نظام ولاء أو فريق عمل لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تشكيل حكومة تكنوقراط محلية،  سيتم إنشاؤها وافتتاحها، والتي ستعمل على التفكيك الفوري لجميع مخيمات اللاجئين في قطاع غزة بما في ذلك تفكيك الأونروا، وبناء مدن جديدة. 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة تفكيك حركة حماس إسرائيل الاونروا هزيمة إسرائيل الدخول في وحل غزة مخيمات اللاجئين في قطاع غزة إعادة الإعمار في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حماس تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين جنوب غربي غزة

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

دعاء لأهل فلسطين أثناء المطر.. اللهم ارفع الحصار عن غزة و20 كلمة مستجابة

سحب رعدية وأمطار .. بيان عاجل لهيئة الأرصاد

مذكرات تعاون ونقاشات حول الأنظمة النيابية والقضائية.. تفاصيل زيارة النائب العام للمجر

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس|أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

فيديو

سنسحب أرصدتنا البنكية.. أمريكيون يهددون حكومتهم لتتوقف عن دعم إسرائيل| فيديو

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ