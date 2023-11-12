فرصة متتعوضش.. خصم 3373 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A34

يعد هاتف Galaxy A34 من أفضل هواتف سامسونج بالأسواق، وتزامنا مع موسم التخفيضات العالمي "البلاك فرايدي"، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، فرصة رائعة للمشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على العديد من الهواتف الذكية المميزة.

خصم 22% على موبايل سامسونج Galaxy A34



ولحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج Galaxy A34، على خصم مغرٍ على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 14888 جنيهاً مصريًا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 11515 جنيهًا مصريًا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 3373 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 22%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من موبايل سامسونج Galaxy A34، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ودعم تقنية 5G، باللون الأخضر.

خصم 22% على موبايل سامسونج Galaxy A34

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف سامسونج Galaxy A34، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

خصم 22% على موبايل سامسونج Galaxy A34

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A34، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1080، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

جاء هاتف سامسونج Dimensity 1080، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف سامسونج Dimensity 1080، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.