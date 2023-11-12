مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

تصدر اسم الثنائي بن شرقي وطارق حامد حديث جمهور القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية، وهناك أقاويل تؤكد عودتهما لنادي الزمالك مرة أخرى.

بن شرقي وطارق حامد

حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد للزمالك

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على الأنباء المترددة بخصوص عودة الثنائي طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال “سالم” في تصريحات متلفزة أنه يتمنى عودة الثنائي أشرف بن شرقي وطارق حامد مجددًا إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

وشدد “سالم” على أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي للتعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع : ” النادي رحل عنه العديد من النجوم المؤثرين خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف: ”حسن شحاتة يعتبر واحدًا من أفضل المديرين الفنيين الذين تولوا منتخب مصر عبر تاريخه وحقق إنجازات غير مسبوقة، كما أن أحمد زيزو أفضل لاعب خلال آخر 3 سنوات ومتكامل”.

سبب ظهور طارق حامد بنادي الزمالك

طارق حامد متواجد في مصر، لكي ينتظم في معسكر منتخب مصر، وكان سبب تواجد طارق حامد داخل نادي الزمالك هو إنهاء بعض الأوراق الخاصة به "تحرير توكيل" عن طريق سيارة الشهر العقاري المميكنة التي تتواجد داخل الزمالك كل يوم جمعة.

مباريات منتخب مصر

يذكر أن طارق حامد انضم إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي جيبوتى وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجارى في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

طارق حامد

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتى وسيراليون على النحو التالي:

خط الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.

في الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف.

أزمة ثلاثي نادي الزمالك

كان ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري، قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بأقل من 24 ساعة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والذى قرر استبعاد الثلاثي وتجميدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك وناقش مذكرة عبدالواحد السيد مدير الكرة في الفريق، وقرر تجميد الثلاثى وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى عرضهم للبيع بعد ما بدر منهم، كما قرر توجيه الشكر للكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق، وكذلك لمدحت عبدالهادى المدرب العام، مع إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا لمعتمد جمال، بالإضافة لتواجد أحمد مجدى كمدرب ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى وعبدالواحد السيد مديرًا للكرة.