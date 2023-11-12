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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمانية: الرئيس السيسي أكد أن السلام الإقليمي يتوقف على حل القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ،إن الرئيس السيسي دائماً يؤكد على البعد الإنساني التي تتسم به سياستنا الخارجية.

 

 الرئيس السيسي أكد على أن السلام الإقليمي يتوقف على حل القضية الفلسطينية


وأضافت سماء سليمان خلال لقائها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس السيسي أدان قتل المدنيين، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حذر بشكل واضح من احتمالية توسيع الهجمات في المنطقة، و بالتالي توسيع نطاق الصراع، وذلك خلال كلمته في قمة الرياض بالأمس.


وأشارت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ إلى، أن الرئيس السيسي أكد على أن السلام الإقليمي يتوقف على حل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى رفضه لإزدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الدولي.

 

السيسي الرئيس السيسي مجلس الشيوخ السلام الإقليمي القضية الفلسطينية

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