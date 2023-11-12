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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من العقارب والصراصير| أمريكا تقر فعالية دواء صيني في علاج نوبات القلب

أمريكا تقر فعالية
أمريكا تقر فعالية دواء صيني في علاج نوبات القلب

أجرى مركز UT Southwestern الطبي بولاية تكساس الأمريكية تجربة سريرية واسعة النطاق على دواء صيني مستخلص من الصراصير والعقارب يتم استخدامه في الحد من الأزمات والنوبات القلبية وكذلك السكتات الدماغية.

وتعد هذه التجربة هي أول تقييم غربي للدواء الشعبي الصيني المعروف باسم (تونجكسينلو) وهو مصنوع من مستخلصات مشتقة من سبعة أعشاب وحيوانات مختلفة، بما في ذلك الصراصير والعقارب وحشرة الزيز وحيوان العلق. 

هذا المركب، الذي يعني اسمه "فتح شبكة القلب"، يستخدم منذ فترة طويلة كعلاج صيني تقليدي للمرضى الذين أصيبوا بنوبات قلبية أو سكتات دماغية، وفقًا لمجلة NewsWeek الأمريكية الأسبوعية.

لعلاج السكتة الدماغية والذبحة الصدرية

واستنادًا إلى نتائج واعدة في النماذج الخلوية والحيوانية، وافقت إدارة الغذاء والدواء الحكومية في الصين عام 1996 على استخدامه لعلاج السكتة الدماغية والذبحة الصدرية - وهي حالة قلبية تتميز بتكرار آلام الصدر.

وتمثل الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة JAMA (مجلة الجمعية الطبية الأمريكية سابقًا)، واحدة من أولى المرات التي يتم فيها اختبار هذا الدواء في تجربة سريرية واسعة النطاق على النمط الغربي.

وجد مؤلفو الدراسة، الذين يضمون باحثين من العديد من الجامعات والمستشفيات الصينية، بالتعاون مع خبراء من المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس (UTSW) - أن دواء تونجكسينلو قلل بالفعل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية الأخرى لمدة عام على الأقل.

وتضمنت الدراسة 3777 مريض في 124 مركز سريري بالصين عانوا من احتشاء عضلة القلب المرتفع وهي أكثر أشكال النوبات القلبية خطورة. وتم متابعة المرضة في الفترة من مايو 2019 إلى ديسمبر 2020 ثم ديسمبر 2021.

آمن للاستخدام بدون آثار جانبية كبيرة

وأكدت نتائج الدراسة أن معدل حدوث النوبات القلبية كان أقل بنسبة 30% تقريبًا لدى المجموعة التي تناولت عقار تونجكسينلو. كما وجد الباحثين أن فوائد هذا الدواء استمرت لمدة عام بعد خروج المرضى من المستشفى ولم يتم تسجيل أية آثار جانبية كبيرة مما يشير إلى أن هذا الدواء آمن للاستخدام.

وقال الدكتور ينغ شيان، مؤلف الدراسة الموجود في جامعة UTSW، في بيان صحفي: "لقد فشلت العديد من الأدوية في تحقيق تأثيرات مثيرة للإعجاب مثل هذا الطب الصيني التقليدي".

مركز UT Southwestern الطبي الصراصير العقارب تونجكسينلو الدواء الشعبي الصيني

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