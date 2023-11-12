السفير جمال بيومي: خطاب الرئيس بالقمة العربية كشف تفاصيل المشكلة الفلسطينية وطريقة حلها

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية نافذة جديدة تطل على العالم، مشيرا إلى أنه نسعى من خلال القمة العربية الإسلامية توضيح الظلم الواضح على أشقائنا في فلسطين.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه سعيد بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه وصف المشكلة والظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين، وأن المقاومة هو حق مشروع.

لتزويد الأشقاء بالدواء والوقود والماء

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس طالب بإيقاف القتل والقتال، ووجود هدنة لفتح المعابر، لتزويد الأشقاء بالدواء والوقود والماء، مع وجود مفاوضات سلمية للعمل على حل المشكلة.

