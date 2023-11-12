النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى هي الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.

وقال: “أما الوظيفة الثانية فهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذة التعديلات الهامة”.

وأضاف: “هنا يأتي دور الإعلام فى هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة بالارتداد عنها قبل وقوعها لأن الوقاية خير من العلاج”.