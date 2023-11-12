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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشاركة متميزة لغرفة الملابس في معرض التجارة البينية الأفريقية 2023

صدى البلد

تشارك غرفة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات في المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية، والذي يقام حاليا بالقاهرة خلال الفترة من ٩ الي ١٥ نوفمبر الجاري.

ويشهد جناح الغرفة بالمعرض اقبالامتميزا من الزائرين و رواد المعرض و الذين اشادوا بجودة وأسعار منتجات المصانع أعضاء الغرفة و خصوصا الملابس التقنية و المتخصصة .

وتهدف مشاركة الغرفة الي التعريف بالملابس و المفروشات المصرية في مختلف التخصصات و محاولة فتح أسواق تصديرية جديدة لها و خصوصا الأسواق الأفريقية و التي تعد هدفا استراتيجيا للدولة المصرية .

و يكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يتيح منصة إلكترونية تتيح الوصول الي سوق متكامل لأكثر من ١،٤ مليار نسمة وإجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من ٣،٥ تريليون دولار وعقد الصفقات سواء مع الشركات و المنظمات الخاصة او مع الجهات الحكومية الخارجية الافريقية .
 

 

غرفة الملابس الجاهزة و المفروشات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية اتحاد الصناعات

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