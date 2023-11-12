رجال الأعمال المصريين: صناعة التطوير العقاري في مصر اجتذبت قدرا كبيرا من الاستثمارات

قال فتح الله فوزي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن صناعة التطوير العقاري واحدة من أهم الصناعات في مصر، كما أنها قادرة على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف فوزي علي هامش افتتاح فعاليات الجلسه الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع، ، أن هذا النشاط لديه الكثير من الفرص لجذب استثمارات محلية وأجنبية، مؤكدًا أن الدولة بذلت الكثير من الوقت والجهد لتوفير الوحدات السكنية.

واستكمل «فوزي»، أن الدولة تعمل كذلك على جذب الاستثمارات عبر هذا قطاع التنميه والتطوير العمراني، مؤكدا أن القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح "فوزي" أن شكل وهيكل العمران في مصر متفوق على غيره في الدول الأخرى، كما أن الحكومة المصرية قدمت العديد من المبادرات لتسهيل تملك العقارات، أبرزها تخفيض سعر الفائدة، وزيادة مدن التنفيذ.