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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج مستشفى القدس عن الخدمة.. ومشاهد دفن شهداء مجهولين بالإندونيسي.. فيديو

دفن شهداء الاندونيسي
دفن شهداء الاندونيسي المجهولين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع فيي غزة صارت في حالة كارثة بعد خروج أغلب المستشفيات من الخدمة، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.

وذكر الهلال الأحمر أن مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة  بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وذكرت وسائل الإعلام بإقدام الاحتلال الصهيوني على تدمير قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في غزة .

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وقامت الفرق الطبية قبل ساعات بدفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية بالقرب من محيط المستشفى بعدما قتلتهم آلة الحرب الاسرائيلية.

أعلام فلسطين الاحتلال الصهيوني الاحتلال احتلال

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