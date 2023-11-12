سكرتير التجارة الحرة الأفريقية: تفعيل نظام لتسوية المدفوعات مع دول القارة السمراء

أعلن واميكلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، عن تفعيل نظام لتسوية المدفوعات البينية والتي تجري بين البلدان الإفريقية المنتمين لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بصورة رسمية.



أضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الرابع من الملتقي السنوي الثالث لدعم التجارة الإفريقية IATF 2023، أن دولة كينيا أعلنت رسميا عن استضافتها لنظام التسوية على يكون مقر ذلك النظام العاصمة الكينية نيروبي .



أشار إلى أن ذلك النظام يعزز وحدة البلدان الإفريقية للإسراع في تحقيق التكامل المطلوب مما يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة .



أوضح أنه جري تخصيص نحو مليون دولار مبدئيا من قبل إفريسكيم بنك لتمويل إنشاء الصندوق الخاص بالنظام.

أشار إلى أن نظام التسوية وعبور لمنطقة التجارة الحرة القارية يعد نموذجا ناجحا لمنطقة الكوميسا وتحقيق التكامل الاقتصادي مع أنظمة التجارة الإقليمية والعالمية الأخري .

أوضح أن هناك أساسا قانونيا وإطارا عاما لضمان العبور بحيث يكون ذلك النهج واضحا لأعضاء اتفاقية التجارة الحرة القارية.