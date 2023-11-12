خلال ساعات.. كارثة طبيعية تهدد مدينة كاملة بالدمار الشامل

كارثة متوقعة خلال ساعات الماضية وذلك لبركان في أيسلندا قد يهدد المدينة بالدمار الشامل ليتم القيام بإخلاء مدينة جريندافيك الساحلية ، وذلك بعد أن تسببت حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية في مئات الزلازل، ما تسبب العديد من التصدعات.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل قد تواجه مدينة أيسلندية ، وذلك قرب العاصمة ريكيافيك التي يقطنها نحو 4000 نسمة لخطر التعرض للعديد من الأضرار الجسيمة، وذلك بسبب بركان من المتوقع أن يثور خلال ساعات أو أيام قليلة.

على الجانب الآخر، تم القيام بإخلاء مدينة جريندافيك الساحلية وذلك في وقت مبكر وبعد أن تسببت حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية في مئات الزلازل.

على الجانب الآخر أعلنت أيسلندا، حالة الطوارئ وأمرت بالإخلاء الإلزامي لمدينة جريندافيك في وقت مبكر وقد قامت بافتتاح ملاجئ الطوارئ ومراكز المساعدة في العديد من البلدات المجاورة.



