عاجل|وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بوصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح البري.

مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة

وثمن عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة/مجهودات مصر لتيسير عبورهم معبر رفح البري، وأجرت قناة “ القاهرة الإخبارية” لقاءات مع مجموعة منهم.

وأكد طفل من حاملي الجنسيات المزدوجة، أن الأمر مخيف للغاية في فلسطين، حيث يوجد قصف وأسلحة ثقيلة، حيث رأى العديد من المباني وهي تسحق، كما رأى الناس في غزة وهم يتألمون ويموتون، وكان يتحرك من مكان لمكان باحثا مع ذويه عن أماكن آمنة، موجهًا الشكر لمصر بعدما سمحت له بالقدوم إلى معبر رفح.

ومن جانبها قالت إحدى حاملات الجنسيات المزدوجة: إن الأمر كان صعبا للغاية، موضحةً: "نقدر كل الجهود التي مكنت بعضنا من المغادرة وأتمنى أن تستمر مصر في جهودها من أجل وصول المساعدات وفي الحوار الدبلوماسي لتحسين أحوال الناس في غزة".