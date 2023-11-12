وكيل لجنة الإسكان بالنواب: الأزمات العالمية تمثل تحديا كبيرًا أمام المطورين العقاريين

أبرزها الحرب على غزة..

صرح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الأزمات العالمية بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنشاء نتيجة ارتفاع مستوى التضخم، وأخيرا الحرب على قطاع غزة، مثلت تحديا كبيرا أمام شركات التطوير العقاري داخل مصر.



وذكر شكري، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع”، أنه تم التوصل مع الحكومة إلى 8 نقاط داعمة للمطورين من أصل 10 مقترحة، منها دعم 80% من نسبة إتمام المطور العقاري، وذلك لتعويض الخسائر التي تمت خلال الـ3 سنوات الماضية.

وأضاف أنه سيتم قريبًا الإعلان عن 5 نقاط بخصوص التطوير العقاري ما بين اعتراضات ومناقشات قانونية، مشيرًا إلى أنه تم التطرق للفائدة 10% وتم تثبيتها لمدة عامين.

وأوضح أنه تتم أيضا مناقشة عدد من الأمور التي تتعلق بالمطورين العقاريين مع الحكومة، والتي من أهمها إقرار بعض التيسيرات الخاصة، من أهمها تأجيل الأقساط لفترات معينة، قائلا: "عندنا التزامات ومزنوقين، والزنقة على الكل، هما كمان مزنوقين وبنحاول إيجاد حلول توازنية".

وتابع: “بنهاية العام الجاري سنكون أوجدنا حلولا لكل ما ستتم مناقشته، حيث إن المطور العقاري في مصر الآن يعمل تحت ضغط حقيقي، والدولة ترى ذلك لأنها أيضا مطور”.