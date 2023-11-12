حسام هزاع: مصر دائماً تصنف من الدول ذات المقصد السياحي.. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، إن مصر دائماً تصنف من الدول ذات المقصد السياحي، مؤكداً أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وتحتوي على طاقة استيعابية كبيرة بالفنادق.

أهم سياحة في مصر هي السياحة الأوروبية

وأضاف حسام هزاع، خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن السائح البريطاني في المركز الخامس في التعداد السياحي الذين يصلون إلى مصر، لافتاً إلى أن هناك أعدادا كبيرة من السياح الأوروبيين تأتي إلى مصر، خاصة في فصل الشتاء من بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل.



وأشار الخبير السياحي وعضو الأتحاد العام المصري لغرف السياحية، إلى أن أهم سياحة في مصر هي السياحة الأوروبية، حيث إن المسافة بين مصر وجميع دول أوروبا تتراوح بين 4 و5 ساعات.