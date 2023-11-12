محمد الطاهر: هناك إقبال كبير من الأجانب لشراء الوحدات العقارية النهائية مؤخرا

صرح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري، بأن هناك إقبالا كبيرا من قبل الأجانب لشراء الوحدات النهائية في الفترة الأخيرة.

وأضاف الطاهر، خلال كلمته على هامش افتتاح فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن ذلك يعد خطوة دافعة لرؤية الدولة في ملف تصدير العقار المصري للخارج.

وأكد أن قطاع التطوير العقاري في مصر الآن أصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر قدرا كبيرا من الفرص الاستثمارية، والتي بدورها تنعكس على توفير قدر كبير من النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قطاع التطوير العقاري لديه الكثير من الفرص لجذب استثمارات محلية وأجنبية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في دعم القطاع لاستكمال دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر أن الدولة تعمل كذلك على جذب الاستثمارات من خلال قطاع التطوير العقاري.