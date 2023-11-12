جامعة حلوان: خطة لإنشاء كليات جديدة بمدينة 15 مايو

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية علي انشاء كليات جديدة بجانب استحداث برامج دراسية جديدة بكافة الكليات و التخصصات لمواكبة تطورات العصر و التحول الرقمي و متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي .

وكشف رئيس جامعة حلوان ان الكليات المقرر انشائها ستكون خارج الحرم الجامعي في مدينة 15 مايو، لافتًا إلى أنه تم الحصول على 59 فدانًا للإنشاء.

و تابع الدكتور السيد قنديل ان الجامعة من خلال هذه الكليات الجديدة تعمل علي تلبية متطلبات سوق العمل و تطورات العصر لتوفير فرص عمل للخريجين و لتطوير العملية التعليمية ، و ان ادارة جامعة حلوام تحرص دائما علي تلبية احتياجات الطلاب ومساعدتهم للتفوق و التميز .

و اوضح رئيس جامعة حلوان انه الكليات الجديدة المقرر انشائها تشمل كليات " الزراعات الصحراوية والطب البيطري وعلوم التغذية.

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حول تفاصيل كلية علوم التغذية انه من المقرر ان تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة وتغذية المجتمعات وعلوم الأغذية والتغذية العلاجية، وهي كلية تضم تخصصات مهمة وهي عمود أساسي في البنيان ينفصل عن كلية الاقتصاد المنزلي في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في هذا التخصص.

و تابع قنديل إلى أن الكلية توفر تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على دعم كلية علوم التغذية، هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وقد وكشفت جامعة حلوان أن الجامعة تبحث سبل التعاون مع جامعتي الجفرة وإفريقيا، وتمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك ، لإنشاء برامج جديدة في تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً في ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.

وقد التقي رئيس جامعة حلوان، برئيس جامعة شاندونغ الصينية " prof. Zeng Qingliong "، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.



كما تبحث جامعة حلوان سبل التعاون مع جامعة غرناطة برائسةالدكتور بيدرو باشيكو، خلال المجالات المختلفة لتطوير البرامج التعليمية بالجامعة ، و قد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجامعتين.

و تمت مناقشة تنفيذ برنامج مشترك مع كلية علوم الرياضة في مجال النشاط البدني وعلوم الصحة، وانضمام جامعة حلوان إلى البرنامج المشترك بين كلية الفنون الجميلة بـ جامعة غرناطة، وأكاديمية بريرا للفنون الجميلة بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما تم بحث تنفيذ برامج مشتركة في مجالي الأمن السيبراني والهندسة المدنية.