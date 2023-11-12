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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أستاذ مساعد بتربية رياضية المنصورة بجامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم رئيس جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور وائل عوض أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية الأمريكية لعلوم الرياضية بالمشاركة مع البروفسيور جاري ليجوري نائب رئيس جامعة غرب فلوريدا للدراسات العليا والبحوث.

كما حصل على جائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي لعام 2023، وجائزة شباب الباحثين من الكلية الأوروبية لعلوم الرياضة (ECSS) أسبانيا، وقد شارك في العديد من المهمات والزيارات العلمية والتدريب للدول أمريكا والتشيك وإيطاليا وإنجلترا وليتوانيا وبلغاريا  وله أكثر من 14 بحث محكم ومنشور في المجلات العلمية الدولية، ويعمل حاليًا عضو هيئة تحرير المجلة الدولية ( Quest Journal) بأمريكا (Q1).

و له العديد من الأنشطة على المستوى الدولي وعضوية الجمعيات العلمية الدولية مثل عضو الرابطة الوطنية لعلم الحركة في التعليم العالي (NAKHE) -أمريكا، عضو الجمعية البريطانية لعلوم الرياضة والتمارين الرياضية (BASES)- إنجلترا، عضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي(ACSM) - أمريكا، عضو الجمعية الفسيولوجية الأمريكية (APS) - أمريكا، عضو الكلية الأوروبية للعلوم الرياضية (ECSS) – ألمانيا.

جدير بالذكر أن د. وائل عوض، عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق برنامج الايراسموس الأسبق بالجامعة، ومنسق العديد من الاتفاقيات الدولية مع بعض الجامعات الأوربية بدول إنجلترا – التشيك – ليتوانيا – بلغاريا - البرتغال.

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