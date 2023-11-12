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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تجري محادثات لتعيين توني بلير منسقا للشئون الإنسانية في غزة

توني بلير
توني بلير

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجري محادثات منذ الأسبوعين الماضيين في محاولة للتوصل إلى تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في منصب منسق العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، فإنه لم يتضح بعد تعريف دور بلير، لكن من الواضح أنه سيتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الطبي وإمكانية مغادرة قطاع غزة للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وقال مسئول إسرائيلي، بحسب الصحيفة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مهتم بتعيين بلير الذي عمل لسنوات مبعوثا للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط.

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