"خريجي الأزهر": سوق العمل يحتاج لمستثمري الوقت والحريصين على تقوية مهاراتهم

قال نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي إن سوق العمل يحتاج للأشخاص الواقفين على أرض صلبة من خلال استثمار الوقت وتقوية المهارات بالتدريب المستمر؛ للتأهل لسوق العمل، فالإنسان الناجح هو من يطور نفسه ويستفيد من المهارات والخبرات التي تقدم له.

جاء ذلك خلال افتتاح نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة اليوم الأحد للبرنامج التخصصي التدريبي حول "السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل"، الذي تعقده منظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، من خلال مشروع "سفراء الأزهر".



وطالب الدكتور محمد المحرصاوي، الطلاب بإتقان اللغات الأجنبية حتى تكون لهم الأولوية بكل المجالات، حيث أن منظمة خريجي الأزهر تعمل على تقديم دورات تدريبية في كافة المجالات بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمعتمدة حتى تكون نافذة للطلاب لاكتساب المهارات المختلفة.

ويشارك في هذا البرنامج التخصصي "السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل" ما يقرب من 70 متدربًا، حيث ألقى المهندس كريم أسامة مدرب الصحة والسلامة المهنية محاضرة حول برنامج الإرشاد وإدارة السلامة المهنية داخل مواقع العمل، والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت والمعدات والآلات داخل المصانع والشركات.

كما تناول الطرق الصحيحة للتعامل مع المواد الملتهبة والتيار الكهربي وشرح الطرق الآمنة للتخزين بواسطة بعض الشرائح الإلكترونية التي توضح الطرق الصحيحة وغير الصحيحة للسلامة المهنية.