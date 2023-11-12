عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للكشف ثلاثة أيام على الأطفال مجانا بمستشفيات الشرطة.. مايا مرسي تشكر وزير الداخلية

صدى البلد

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوجيه بتخصيص مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال بالمجان إعتباراً من 20نوفمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام (من الساعة 5-8 مساءً)بمستشفيات الشرطة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يعد استكمالا لجهود الوزارة في دعم ومساندة الأمهات والأسر المصرية، مشيدة بحرص أجهزة وقطاعات الوزارة الدائم على  تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.

يأتي ذلك ضمن مواصلة وزارة الداخلية جهودها في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين من خلال تقديم الكشف الطبي على الأطفال وصرف الادوية لهم "حال الاحتياج"بالمجان إعتباراً من 20نوفمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام (من الساعة 5-8 مساءً) بمستشفيات الشرطة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يوافق 20نوفمبر 2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بينهم طفلان من حديثي الولادة.. استشهاد 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء بغزة

بسبب الحصار الاسرائيلي.. مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة يوجه نداء استغاثة

بعد إطلاق صاروخ من لبنان.. هبوط حاد لـ بورصة تل أبيب

مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50

مفاجأة مدوية.. أحمد الشناوي يطرق أبواب الزمالك في صفقة تبادلية.. تفاصيل

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ