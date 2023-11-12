أخصائية تجميل: البشرة تحتاج للترطيب و التغذية المستمرة لكي تصبح بصحة جيدة

أكدت الدكتورة حبيبة ناجي، المتخصصة في التجميل، أن البشرة تحتاج إلى الترطيب و التغذية المستمرة، لكي تصبح بصحة جيدة ونضارة،مثل: الكولاجين،الهيالرونيك أسيد و فيتامين سي.

وقالت حبيبة ناجي، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز النجار”، أن "كورس بينكي"، يتكون من كريم التفتيح وصابون يوجد منه 8 أنواع إضافة إلى السيرم".

يعطي نضارة كبيرة للبشرة.

وتابعت المتخصصة في التجميل، أن كريم بينكي يساعد على ترطيب وتفتيح، وشد البشرة، بالإضافة إلى أن كريم بينكي يعطي نضارة كبيرة للبشرة.