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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد زيزو يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي

أحمد مصطفي زيزو
أحمد مصطفي زيزو

شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

 

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

 

وأطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريق

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