نشطاء في مجال البيئة: الحلول الخضراء وسيلة كل فرد لحماية كوكب الأرض

أكد نشطاء في مجال البيئة على الأهمية القصوى لتوعية الناس بالمخاطر التي يواجهها كوكب الأرض؛ بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، ونشر الوعي البيئي بين المجتمعات، مؤكدين أن الحلول الخضراء وسيلة كل فرد لحماية كوكب الأرض.

جاء ذلك خلال مشاركة النشطاء في ندوة بعنوان (الطبيعة وتغير المناخ) ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42، مستعرضين رؤاهم حول التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض لا سيما التلوث، ودوره في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد بهلاك الأرض.



واستعرضت فرح ناز ناشطة بمجال البيئة أحد أبرز المصطلحات المتداولة بكثرة وهو الـ(Net Zero)، قائلةً "يشير هذا المصطلح إلى صافي الانبعاث الصفري، ويعني خفض انبعاثات الغازات الدفينة التي تتسبب بظاهرة الاحتباس الحراري خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون، إلى أقرب مستوى من الصفر، وهو الطريق نحو تحقيق الحياد الكربوني".

من جانبها، أكدت فاطمة الحنطوبي رئيسة قسم البيئة والمحميات الطبيعية بهيئة الفجيرة للبيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على الوصول إلى الـ"نت زيرو"، قائلة "لابد أن يعرف الجميع أنه ليس هناك صفر حقيقي يمكن الوصول إليه، لكن المعنى الحقيقي هو الوصول لنسبة ضئيلة جدًا من الانبعاثات".

وقالت "إن الإمارات نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، رغم أنها دولة صناعية وتعتمد بشكل كبير على الصناعات النفطية، وذلك من خلال تبني ممارسات الاستدامة والحلول الخضراء".

بدوره.. أشار مورالي توماروكودي مدير مكتب تنسيق مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى مسألة الكوارث الطبيعية حول العالم.

وقال "قبل 20 عامًا لم نكنْ نسمع عن الكوارث إلا نادرًا، واليوم كثيرًا ما نسمع عن إعصارات تضرب هاييتي، وزلازل في إيران وتسونامي في اليابان، وكل هذا سببه التغيّر المناخي، ويجب علينا أن نحشد جهودنا للحد من هذه الكوارث من خلال عدة حلول أبسطها وأهمها هي الحلول الخضراء الصديقة للبيئة".

وحول أهمية الطبيعة ودورها في الحد من الكوارث، قال توماروكودي "يستهين البعض بقدرة الطبيعة على مواجهة الكوارث، ولكن الحقيقة أنها قادرة على حمايتنا، فقد قللت أشجار المانجروف من مخاطر التسونامي الذي فتك بسواحل إندونيسيا واليابان، عن طريق امتصاصها تأثير الأمواج والفيضانات والحد من سرعتها وارتفاعها، والدليل العلمي الذي يثبت ذلك هو قرية آتشيه بيسار بإندونيسيا، وهي القرية الأقل تضررًا من موجات تسونامي 2004، بفضل أشجار القرم التي حمت الناس وممتلكاتهم".