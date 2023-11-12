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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيديو.. لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

آلية عسكرية إسرائيلية
آلية عسكرية إسرائيلية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مقطع فيديو يُظهر لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة.

آلية إسرائيلية جرى إضرام النيران فيها

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك آلية إسرائيلية جرى إضرام النيران فيها واستهدافها مباشرة، وحتى الآن قد لا تكون الصورة كافية حول إن كانت آلية أم مدرعة أو دبابة إسرائيلية.

آلية عسكرية إسرائيلية تمر إلى جوار الآلية المشتعلة

وتمر آلية عسكرية إسرائيلية إلى جوار الآلية المشتعلة، إذ إن هذا على الأرجح سيكون استهدافا مباشرا عند الجانب الحدودي لقطاع غزة.

وتدوي أصوات القصف بصورة مستمرة في محيط المنطقة التي تشتعل بها الآلية العسكرية.

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