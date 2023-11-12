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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف الحسيني: الحركة المدنية لم تتوافق على مرشح لإنتخابات الرئاسة

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن بيان الحركة المدنية، تواجد به 9 أحزاب، و 6شخصيات عامة، أبرزهم حمدين صباحي ، قد هاجموا المرشح الرئاسي "فريد زهران"، وأكدوا أنه لا يمثلهم.  

وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن بيان الحركة المدنية لم يتوافق على مرشح معين، مؤكدا أن فريد زهران أصبح مرشح بشكل رسمي لإنتخابات رئاسة الجمهورية.

 

غير موجود في سباق إنتخابات الرئاسة

وتابع مقدم برنامج "التاسعة"، أن طنطاوي أصبح غير موجود في سباق إنتخابات الرئاسة، ولكنه ساهم في حدوث إنقسام في الحركة المدنية يدفع إلى بعض من أحزابها، وقليل من شخصياتها العامة، عدم التوافق على مرشح   

يوسف الحسيني الحركة المدنية حمدين صباحي رئاسة الجمهورية فريد زهران

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