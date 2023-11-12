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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: اتفاق محتمل للإفراج عن 80 أسير

أسيرات الاحتلال
أسيرات الاحتلال

أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وقال المسؤول، إن الصفقة التي تجري مناقشتها تشمل إطلاق سراح حوالي 80  امرأة مقابل إطلاق سراح النساء والمراهقات الفلسطينيين المحتجزات لدى الاحتلال.

وقال المسؤول أيضًا، إن الولايات المتحدة تبحث أيضًا خيارات أخرى.
لكن علق المسئول بقوله أنه رغم ذلك فليس هناك يقين من نجاح الصفقة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، لشبكة  إن بي سي الأمريكية عبر تطبيق واتساب، إن القناصة في المباني المحيطة بمستشفى الشفاء يستهدفون "كل من يتنقل بين المباني الى داخل المستشفى".

وذكر القدرة: "نسمع إطلاق نار كثيف وانفجارات بشكل مستمر"، مضيفاً أنهم - بسبب تهديد نيران القناصة - لم يتمكنوا من دفن جثث 70 شخصاً. 

وأكد أنه تم إطلاق النار على الأشخاص الذين نزحوا داخليًا من أماكن أخرى في غزة ويستخدمون المستشفى كمأوى. 

وأضاف أن العشرات استشهدوا قرب بوابة المستشفى أثناء محاولتهم الاحتماء من النيران التي تطلقها قوات الاحتلال الصهيوني.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استشهدوا الدكتور أشرف القدرة الاحتلال الصهيوني احتلال

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