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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا..تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro..وكيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

أخبارالتكنولوجيا..تسريبات
أخبارالتكنولوجيا..تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro

 

اقترب موعد الوصول المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف أوبو الجديدة Reno 11، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها هذا الشهر.

 

بإمكانيات مذهلة.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

 

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو.

 

بإمكانيات مذهلة.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

 

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو.

 

بإمكانيات عالية وسعر منافس.. تعرف على وحش Poco الجديد من شاومي

 

كشفت شركت شاومي الصينية، عن أحد إصداراتها من سلسلة Poco، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، وتستهدف الشباب بشكل كبير.

 

كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

 

مع تطور التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، بما في ذلك المجال العسكري. حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الاستخبارات والمراقبة والتحكم والهجوم.

 

 

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