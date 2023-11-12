أخبارالتكنولوجيا..تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro..وكيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اقترب موعد الوصول المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف أوبو الجديدة Reno 11، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها هذا الشهر.

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو.

في بانوراما الهواتف الذكية المذهلة، تستمر المعركة من أجل التفوق بلا هوادة، اثنان من أحدث الأجهزة ذات الوزن الثقيل التي دخلت المنافسة هما هاتف فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو.

كشفت شركت شاومي الصينية، عن أحد إصداراتها من سلسلة Poco، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول، وتستهدف الشباب بشكل كبير.

مع تطور التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، بما في ذلك المجال العسكري. حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الاستخبارات والمراقبة والتحكم والهجوم.