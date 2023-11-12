تحذير أخير لـ كولر بعد التعادل أمام الجونة

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن قرارات كولر الكثيرة بشأن التغيير فى تشكيل المارد الأحمر فى مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز يؤثر على أداء الفريق.

وقال محمد يوسف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تغيير كولر الكثير والمستمر فى التشكيل بهدف التدوير أمر غريب ، ومن الممكن أن تقوم بإراحة لاعبين ولكن ليس جميع القوام الرئيسي ، لابد من وجود عدد من لاعبين الفريق الأساسيين فى التشكيل.

واضاف:" احذر كولر من استمرار هذا الأمر ولابد من الحفاظ على قوام الأهلي الأساسي فى المباريات.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.