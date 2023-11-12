صبحي يهنئ منتخب القوس والسهم بذهبية الفرق رجال وسيدات في بطولة إفريقيا

تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، هاتفيا مع الاتحاد المصري للقوس والسهم، وأبطال منتخبنا الوطني، لتهنئتهم بعد الفوز بذهبية الفرق سيدات ورجال في بطولة افريقيا للقوس والسهم بتونس.

حيث فاز منتخب مصر للرجال بذهبية بطولة أفريقيا القوي والسهم للفرق بعد الفوز فى النهائي على منتخب الجزائر 5-3، ومنتخب السيدات فاز في النهائي علي أصحاب الأرض تونس 6-0.

وقال وزير الشباب والرياضة: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.