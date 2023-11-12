مجلس اللجنة البارالمبية يشكر الرئيس السيسى على دعمه للأبطال من ذوى الإعاقة

حرص الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للرياضيين من ذوى الاعاقة الذين يسطرون انجازات قارية وعالمية ويرفعون اسم مصر فى المحافل الدولية.

وأكد رئيس اللجنه البارالمبية أن رياضات ذوى الاعاقة تشهد عهدا جديدا من الاهتمام والتحدى فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي ، خاصة بعد أن أشاد العالم بتنظيم ونجاح مصر فى استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة.

وأشار الى استفادة الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية والصرح الرياضى المتكامل بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة والنهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه تقام حاليا في مصر بطولتى السباحة الدولية وكأس العالم للكره الطائرة جلوس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية وخاصة لذوى الاعاقة من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققها الابطال خلال الفترة الماضية .

وأكد مصطفى أن اللجنة البارالمبية تشهد عهدا جديدا من التطوير فى كل عناصر المنظومة من تحول رقمى لكل معاملاتها الإدارية والمالية إلى وضع استراتيجية لتطوير عناصر كل لعبه من لاعبين وإداريين واجهزه فنية وفتح باب المنح والدورات التدريبية للوقوف على أحدث المتغيرات بالاتحادات الدولية

وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى عن نجاحه مع مجلس الادارة في تعظيم الموارد المالية للجنة حيث توصل لاتفاق نهائي مع أكثر من شركة راعية وعدد من البنوك لرعاية اللجنة وضخ أموال تسهل مهمة مجلس الإدارة لتوفير معسكرات داخلية وخارجية للأبطال البارالمبيين الذين نسعي جاهدين لرعايتهم رعاية صحيحة وتأهيلهم بقوة قبل دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

وأشار الدكتور حسام الدين مصطفى إلى أن مجلسه ابرم بالفعل عقود رعاية ب 13 مليون جنيه ومازال السعى والاجتهاد من قبل مجلسه مستمرا للوصول لقيمة الرعاية التى تستحقها اللجنة البارالمبية بعد نجاح مجلسه في تنظيم العديد من الأحداث القارية والعالمية.