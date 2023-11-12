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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد الفنانة مها سلامة

مها سلامة
مها سلامة

أعلنت الفنانة مها سلامة، عن وفاة والدها منذ قليل، دون ذكر تفاصيل عن سبب الوفاة أو موعد الجنازة.

 

وكتبت الفنانة مها سلامة، منشورا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: «أبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون».


مها سلامة، هي ممثلة مصرية، شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، منها، مسلسل «الحرباية» عام 2017، ومسلسل 60 دقيقة عام 2021، كما شاركت في مسلسل «العيلة دي»، بطولة الفنانة وفاء عامر، والذي عرض في أواخر 2022.

 

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة مصرية تنتمي للطبقة المتوسطة، تتكون من الأم دلال عبد الواحد والأب دويدار، والأبناء هشام ودعاء وداوود، ويلقي العمل الضوء على العديد من القضايا مثل البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب واتجاه الشباب للسفر والعمل بالخارج.

مها سلامة

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