تدريب موظفي المحليات بشمال سيناء على الحوكمة ومكافحة الفساد

نفذت محافظة شمال سيناء برنامجا تدريبيا لموظفي المحليات حول الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك في قاعة التدريب في مجلس مدينة العريش، قام بالتدريب فيه الدكتور أيمن علوي، استشاري التدريب والتنمية البشرية، والدكتور محمود عبد الرازق، من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

10محاضرات

وقال علوي إن التدريب استمر لمدة 5 أيام واستهدف مجموعة من العاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وتضمن 10 محاضرات عن الحوكمة والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد.



وأضاف أن من بين المحاضرات محاضرة عن معارف الحوكمة ومكافحة الفساد وأخلاقيات العمل الوظيفي، وثانية عن أثر مكافحة الفساد على الأمن القومي، وثالثة عن إدارة مخاطر مكافحة الفساد، ورابعة عن الجهات التي تعمل على مكافحة الفساد والتدابير الوقائية للحد منه، والخامسة حول التطبيقات العملية حول الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد الرازق، من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي تضمن 5 محاضرات عن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي والأساس الدستوري والاتفاقات الدولية في مجال مكافحة الفساد والجرائم التي تقع علي المال العام والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد.

وأضاف عبد الرازق، أن التدريب بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة حسن بسيوني.