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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يهاجم فيتوريا بسبب ثنائي الزمالك .. تفاصيل

فيتوريا
فيتوريا

فتح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، النار على الجهاز  الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بسبب استدعاء ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة الفراعنة الخاصة بمباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" :

" علامة استفهام كبيرة حول إصرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على استدعاء الثنائي محمد صبحي و أحمد فتوح لاعبي الزمالك عقب ما بدر منهما قبل مواجهة زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023 - 2024 "دوري نايل وخروجهما من معسكر الأبيض ليلة المباراة".

وأضاف: كنت أتمنى من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أن يقوم باستبعاد أحمد فتوح و محمد صبحي لفرض النظام ، وكان لابد أن يتضامن مع قرار مسؤولي الزمالك ، كما فعل تجاه مروان حمدي مهاجم النادي المصري وقام باستبعاده بسبب ما بدر منه تجاه الجماهير البورسعيدية في مباراة بيراميدز التي خسرها الأخضر بنتيجة 2- 3 .

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