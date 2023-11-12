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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتجاه في الزمالك للتفاوض مع "الشناوي" | تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن وجود اتجاه داخل نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة القادمة

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :

الحارس أحمد الشناوي عقد جلسة مع أحد مسؤولي نادي الزمالك أبدى فيها ترحيبه بالعودة للقلعة البيضاء سواء خلال الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة.


وأضاف: الزمالك سيعرض على بيراميدز إبرام صفقة تبادلية بالتعاقد مع الحارس أحمد الشناوي مقابل محمد صبحي حارس الأبيض والذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري وكان على رأس اهتمامات السماوي خلال الفترة الماضية.
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وتابع:  الزمالك سيبدأ التحرك رسمياً لحسم صفقة أحمد الشناوي بعد حل أزمة القيد وسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادي لدى الأندية وبعض اللاعبين المحترفين السابقين.

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