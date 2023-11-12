نوع من الخضار له فوائد جبارة في الوقاية من أمراض خطيرة

يعد الخيار من الخضروات التي لها فوائد عديدة ومتنوعة كما يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، مما يساعد على الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويمنع ارتفاع السكر بعد الوجبات. كما يساهم وجود الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين K وC والبوتاسيوم، في تعزيز تناول العناصر الغذائية دون العبء الإضافي من السعرات الحرارية الزائدة.

وفي هذا الصدد كتب الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية عضو الجمعية الأمريكية للسمنة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أهمية الخيار الغذائية والصحية والحرص على تناوله.



وأوضح أن فوائد الخيار تشمل التالي:

- يعد الخيار أحد أنواع الخضراوات الغنية بالماء، إذ يشكل الماء قرابة 96% من تركيبة الخيار، وهذه التركيبة الفريدة قد تحفز خسارة الوزن.

- يعد الخيار أحد الخضراوات الغنية بالألياف، لذا قد يساعد تناوله على تحفيز شعورك بالشبع لفترة أطول.

- الخيار مضاد للالتهابات ويساعد في التخلص من السموم وتحسين التمثيل الغذائي.

- يعتبر الخيار مضادًا للالتهابات ويحتوي على مركبات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدة للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية،

- وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- كما تسهم الألياف في السيطرة على مستويات الكوليسترول.

- يمتلك خصائص إزالة السموم الطبيعية، مما يساعد على طرد السموم الضارة من الجسم.



- يساعد وجود فيتامين K في الخيار في الحفاظ على كثافة العظام ويقلل من مخاطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

- الخيار يحتوي على مركبات مرطبة قد تساعد على انخفاض وتخفيف الحرارة أو الحرقة في المعدة، وبالتالي حماية الفم من المشكلات المرتبطة بمشكلات المعدة.

- يحتوي الخيار على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري أو أولئك الذين يسعون إلى تثبيت مستويات السكر في الدم،

- يحتوي الخيار على مركب السيليكا، الذي يعزز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى الاستمتاع ببشرة صحية ومشرقة.

- يمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لشرائح الخيار أيضًا في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين.