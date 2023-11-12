إصابة 7 جنود خلال إطلاق هاون ضد مواقع إسرائيلية على حدود لبنان

أفاد مراسل فضائية العربية في نبأ عاجل إصابة 7 جنود جراء إطلاق قذائف هاون على مواقع إسرائيلية على حدود جنوب لبنان .

قال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقع إصابات مؤكدة بها.

وقال الأمين العام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، أمس السبت، إن هناك موقف عام في لبنان متضامن مع غزة ومؤيّد أومتفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله، إلى الموقف العام في لبنان هو موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثّرة