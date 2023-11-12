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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 8 آلاف و878 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

ميناء
ميناء

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم السفينة "MOHAMMED S " القادمة من تركيا؛ لتفريغ 4 آلاف و912 طن رخام، بالإضافة إلى استقبال السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3 آلاف و 966 طن رخام والتي تغادر فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا، كما انتهى الميناء من شحن السفينة " LEALE " القادمة من ميناء الاسكندريه لشحن 5 آلاف و200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا.


وأكد المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم /الأحد/- أن إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية للقناة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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