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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اختيار نائب رئيس إفريكسيم بنك عضوا باللجنة التنفيذية لرابطة FCI

كانايو أواني
كانايو أواني

اختارت اللجنة التنفيذية للرابطة العالمية لشركات العولمة FCI، كانايو أواني، نائب رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" ، لتكون عضوا باللجنة .

وقال تقرير صادر عن “ إفريكسيم بنك، إنه جري اختيار " أواني" بإجماع الأراء بالرابطة العالمية خلال الاجتماع السنوي الـ 55 للرابطة العالمية لشركات العولمة بمدينة مراكش المغربية


كما تم اختيار دعاء حافظ، المدير العام و رئيس الوظائف الفنية في مصر لشركات العولمة للمرة الثانية على التوالي ليصبح ذلك ثاني أعضاء اللجنة من القارة الافريقية.

علقت   كانايو أواني، نائب رئيس إفريكسيم بنك، على اختيارها عضو باللجنة؛ بانها ستواصل دعمها لتعزيز نفوذ الرابطة وعضويتها علي المستوي العالمي، بما ينعكس علي التجارة الإفريقية ودعم الأسواق الناشئة.

وذكرت أن "إفريكسيم بنك" بدأ في اطلاق برامج مبتكرة لتشجيع التخصيم في إفريقيا و تطوير قانون نموذجي للتخصيم والترويج له والذي جرى اعتماده في 6 دول إفريقية.

وسبق لـ " إفريكسيم بنك" تقديم 100 مليون دولار في صورة معاملات التخصيم خلال 5 سنوات سابقة لدعم قدرات الشركات الإفريقية.

 

البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إفريكسيم بنك مال واعمال اللجنة التنفيذية FCI اخبار مصر التسوية والتخصيم Finance Real Estate

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