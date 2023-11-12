إعلامي يزف بشرى لجماهير الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

كشف الإعلامي مينا ماهر، أن مصطفى شلبي نجم الزمالك، جاهز للمشاركة في مباراة أبو سليم أبو سليم الليبي ببطولة الكونفدرالية.

وكتب مينا ماهر، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “مصطفى شلبي سيكون جاهزا لمباراة أبو سليم في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية”.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري؛ يستهل الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي على استاد القاهرة الدولي، في انطلاقة دور المجموعات.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي؛ ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.