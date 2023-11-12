الحالة حرجة ..إبراهيم فايق يطلب الدعاء للعامري فاروق

أعلن الاعلامي ابراهيم فايق عن اخر التطورات الحالة الصحية للعامري فاروق .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" "الوضع حرج" .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد إجراء الجراحة الخامسة .. نسألكم الدعاء له 🙏

#في_الملعب_و_إنت_سايق مع #إبراهيم_فايق ".



ووجه أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب احمد سليمان عبر حسابه علي فيسبوك "دعواتكم لصديقي العزيز عشرة العمر المحترم العامري فاروق بالشفاء العاجل بإذن الله فهو في أشد الحاجه للدعاء، اللهم أشفه وعافه واعفو عنه يارب"